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Знаки Зодиака, которые встретят любовь в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Знаки Зодиака
Фото: © Sibnet.ru
Новый 2024 год будет щедрым на яркие эмоции и чувства, но некоторым знакам Зодиака особенно повезет в любви — такой прогноз составила астролог Мария Кузьменко.

Рак

Время до 26 мая 2024 года — период новых знакомств и начала новых отношений. Тех Раков, кто в поиске, ждет интересная встреча через интернет, или познакомят друзья, или будет знакомство на праздничном мероприятии.

Но, возможно, это будут отношения на расстоянии или их придется скрывать какое-то время. Однако именно такие отношения могут перерасти в нечто серьезное.

Весы

Периоды затмений в 2024 году — конец марта, начало апреля, конец сентября — могут принести Весам долгожданную встречу. Или будет активное развитие отношений с человеком, с которым встретились во второй половине 2023 года.

«Новый партнер и новые отношения могут качественно отличаться от тех, что были в жизни. Отношения будут развиваться быстро, интенсивно, вам это понравится, с самого начала сможете определиться с их будущим и активно развивать», — сказала астролог.

Яркая влюбленность ждет Весов, рожденных с 23 по 27 сентября. Это будет пламенная страсть, которая осветит жизнь.

Стрелец

«Прекрасное время для создания отношений, но надо учитывать, что не вы будете определять эти отношения. Либо партнер будет на ступень выше по социальному и карьерному положению и придется подтягивать до этого», — отметила Кузьменко.

Разборчивых Стрельцов в 2024 году ждет яркая влюбленность с полной «потерей головы». Независимо от возраста. Однако это отношения, в которые предстоит потрудиться.

Рыбы

Рыбам 2024 год принесет бурный роман, силу чувств можно описать поговоркой «в омут с головой». Также высока вероятность судьбоносного знакомства у Тех Рыб, кто вдумчиво ищет партнера для серьезных отношений.

Рожденным с 22 февраля по 11 марта Рыбам захочется полезных отношений, перейти от состояния розовых очков и влюбленности к прагматизму и реальности, от фантазий и жертвенности — к трезвой оценке.

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