Горка в поселке Усть-Абакан в Хакасии, в результате обрушения которой пострадали дети

Следствие задержало замглавы поселкового совета Усть-Абакана в Хакасии по уголовному делу о крушении горки с детьми, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В субботу, 23 декабря при обрушении горки в поселке Усть-Абакан Хакасии пострадали десять человек: один взрослый и девять детей. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета», — рассказали ТАСС в ведомстве, не уточнив фамилию задержанного. По информации собеседника агентства в экстренных службах региона, речь идет о 39-летнем Сергее Новоселове.

По версии следствия, он организовал строительство горки силами двух разнорабочих местной администрации, но не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал регистрацию горки и допустил бесконтрольное ее использовании.

В результате обрушения горки у двух девочек зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы.