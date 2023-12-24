Восемь детей и взрослый пострадали при обрушении горки в Хакасии

Число пострадавших от обрушения горки в поселке Усть-Абакан Хакасии увеличилось до девяти, говорится в сообщении главного следственного управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В районе 16.00 по местному времени более 10 детей играли на площади в поселке в районе строительства деревянной горки. При катании детей с горки произошло обрушение посадочной платформы, они упали с трехметровой высоты. В результате девочки 10 и 11 лет получили переломы ног, мальчик — травму позвоночника, семилетняя девочка — ушибы.

Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова сообщила ТАСС, что двое детей были госпитализированы, еще шесть человек после оказания медицинской помощи отпущены домой.

По ее словам, администрация поселка еще в прошлом году получала штраф от ГИБДД за несогласованное размещение объекта. «И в этом году им горку никто еще не согласовывал», — отметила Егорова.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По информации следствия, горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений.