Внутренние проблемы Украины, связанные с невозможностью пополнять собственные войска, делают помощь США бессмысленной, заявил политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Эксперты в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что украинская армия «обречена», поскольку у Вооруженных сил Украины нет достаточного количества личного состава и техники, чтобы сдерживать натиск российской армии.

«Посмотрите на проблемы, с которыми Украина сталкивается, собирая войска, мобилизуя население, чтобы восполнить потери. Им чертовски трудно пополнять свои войска», — констатировал аналитик.

Миршаймер подчеркнул, что ВСУ сталкиваются с «огромными проблемами». По оценке эксперта, русские войска продолжат доминировать на поле боя, независимо от наличия или отсутствия помощи Киеву со стороны Вашингтона.