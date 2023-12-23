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США посчитали финансирование Украины бессмысленным

Источник:
Sibnet.ru
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Внутренние проблемы Украины, связанные с невозможностью пополнять собственные войска, делают помощь США бессмысленной, заявил политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Эксперты в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что украинская армия «обречена», поскольку у Вооруженных сил Украины нет достаточного количества личного состава и техники, чтобы сдерживать натиск российской армии.

«Посмотрите на проблемы, с которыми Украина сталкивается, собирая войска, мобилизуя население, чтобы восполнить потери. Им чертовски трудно пополнять свои войска», — констатировал аналитик.

Миршаймер подчеркнул, что ВСУ сталкиваются с «огромными проблемами». По оценке эксперта, русские войска продолжат доминировать на поле боя, независимо от наличия или отсутствия помощи Киеву со стороны Вашингтона.

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Asd10

Ай яй яй... Какая не хорошая эта Россия. Мешает и мешает. Надо с этим что-то непременно сделать!

pepelmetal

Переходи на частоту 149.200, вызывай "Волгу" и будешь жить!

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.

Uynachalnica

"Реальные зарплаты россиян с января по октябрь выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022...