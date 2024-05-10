После завершения конфликта на Украине НАТО может прекратить существование, спрогнозировал бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Североатлантический альянс слаб как никогда, он пытается скрыть это агрессивной риторикой. Эксперт полагает, что Россия прекрасно это понимает.

Москва ранее неоднократно указывала, что блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. Однако такая политика НАТО не может принести большей безопасности региону.