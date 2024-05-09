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Червь съел часть мозга кандидата в президенты США

Источник:
Sibnet.ru
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Роберт Ф. Кеннеди-младший
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Независимый кандидат в президенты США, племянник бывшего американского лидера Джона Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший признался, что более десяти лет назад у него в мозге нашли мертвого червя-паразита.

«Червь проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер», — приводит The New York Times (NYT) показания Кеннеди, которые он давал в 2012 году в бракоразводном процессе.

Политика беспокоили серьезные провалы в памяти и помутнение рассудка с 2010 года. Он обратился к врачам. Сначала предполагали опухоль, но оказалось, что всему виной мертвый паразит в мозгу.

Червя Кеннеди мог подцепить в одной из поездок по вопросам охраны окружающей среды в Африке, Азии и Южной Америке. Кроме того, здоровье, по его словам, подрывало отравление ртутью (он ел слишком много рыбы, накопившей тяжелый металл).

Кеннеди уверяет, что полностью оправился еще десять лет назад. На вопрос The Times о заболеваниях, которые могли бы помешать 70-летнему Кеннеди стать президентом, пресс-секретарь его предвыборного штаба ответила: «Забавно предполагать это, учитывая (состояние) других кандидатов»

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