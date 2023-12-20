Губернатор обвинил мэрию в долгом вводе станции метро «Спортивная»

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске готова, но ее не открывают из-за отсутствия документов на ввод в эксплуатацию, и это недоработала мэрия, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции в среду.

«Все работы на станции фактически выполнены. Проблема в том, чтобы получить документы на ввод ее в эксплуатацию. Надо пройти экспертизу по всем изменениям, которые были приняты по ходу строительства. Год назад во время выездного совещания я предупреждал мэра, что нужно взяться за корректировку документации, прохождение экспертизы. Его сотрудники убежали меня, что ее проходить не нужно. В итоге пришли к тому, что есть», — сказал Травников.

Замечаний по качеству работ у губернатора нет. По его прогнозу, «Спортивная» может получить заключение экспертизы до весны 2024 года.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что станция откроется до конца 2023 года. Станцию метро, согласно первоначальным планам, должны были ввести в эксплуатацию в июне 2022 года. Затем сроки неоднократно переносились.