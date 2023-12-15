Депутаты увидели в фото мужчин с мороженым пропаганду ЛГБТ*

Комиссия по культуре Горсовета Новосибирска увидела пропаганду нетрадиционных отношений в фотографии мужчин, которые едят мороженое в морозы, сообщила депутат Светлана Каверзина.

Каверзина опубликовала в соцсетях снимок, на котором двое мужчин в футболках и шортах едят мороженое в центре городе в морозы, табло показывает, что в этот момент минус 33 градуса. Это фото попало в презентацию туристического потенциала Новосибирска.

Председатель комиссии Александр Тарасов заявил, что если мужчины «лижут» мороженое, то это выглядит подозрительно, и такое показывать нельзя. Он назвал парней «снежными и нежными», цитирует Каверзину Сиб.фм.

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