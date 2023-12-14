Кадыров одобрил бы убийство сжегшего Коран своим сыном

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что «было бы хорошо», если бы его сын Адам не просто избил обвиняемого в сожжении Корана студента Никиту Журавеля, а «убил бы его».

«За что (его) наказывать? За то, что он агента, того человека, который сжег Коран, избил? Было бы хорошо, если бы он убил его. У меня одно желание, как вспоминаю людей, которые сжигают Коран, чтобы они понесли наказание», — заявил Кадыров в ходе ежегодного прямого эфира, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

Глава Чечни еще раз повторил, что его сын, которому на момент избиения 19-летнего Журавеля было 15 лет, «поступил правильно».

«Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он (Адам) отвечал, что сочтет это наказание за честь», — отметил Кадыров, утверждая, что он изначально полагал, что его сына накажут.

Руководитель республики также поблагодарил тех, кто после избиения Журавеля вручил его Адаму награды. За октябрь-ноябрь подросток получил девять наград, в том числе орден «Дуслык» — вторую по значимости госнаграду Татарстана, а также ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».