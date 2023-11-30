Проезд в метро Новосибирска повысят до 35 рублей

Проезд в новосибирском метрополитене будет стоить 35 рублей, с таким предложением выступил департамент по тарифам. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил об этом как о свершившемся факте.

Департамент по тарифам Новосибирской области разместил проект постановления о повышении стоимости проезда в метро до 35 рублей с 23 декабря.

«На сегодняшний день принято решение о повышении до 35 рублей по метрополитену. Этот уровень принят», — сказал Локоть на пресс-конференции в четверг.

Сейчас проезд в подземке стоит 30 рублей. В конце октября МУП «Новосибирский метрополитен» предложил увеличить цену на поездку в метро Новосибирска до 38 рублей.