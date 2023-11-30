НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Проезд в метро Новосибирска повысят до 35 рублей

Источник:
Sibnet.ru
191 0

Проезд в новосибирском метрополитене будет стоить 35 рублей, с таким предложением выступил департамент по тарифам. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил об этом как о свершившемся факте.

Департамент по тарифам Новосибирской области разместил проект постановления о повышении стоимости проезда в метро до 35 рублей с 23 декабря.

«На сегодняшний день принято решение о повышении до 35 рублей по метрополитену. Этот уровень принят», — сказал Локоть на пресс-конференции в четверг.

Сейчас проезд в подземке стоит 30 рублей. В конце октября МУП «Новосибирский метрополитен» предложил увеличить цену на поездку в метро Новосибирска до 38 рублей.

Еще по теме
Хоценко назвал срок сдачи аэропорта‑долгостроя Омск‑Федоровка
«ВИС» заверила, что у четвертого моста в Новосибирске нет изъянов
Появились слухи о разрушении четвертого моста в Новосибирске
Строительство терминала аэропорта в Шерегеше подорожало вдвое
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Россия получила разрушительную «ракету‑метеорит»
Как просто увеличить скорость интернета
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

GammiPluh

И зачем словоблудие, съезди к парням на СВО и поддержи их там