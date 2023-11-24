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Составлен рейтинг самых качественных пельменей

Источник:
Sibnet.ru
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Разные торговые марки пельменей исследовали на качество и выбрали топ-5 самых вкусных и соответствующих качеству.

Эксперты Роскачества выяснили, много ли в пельменях мяса, рвется ли тесто при варке и отвечает ли этот продукт требования безопасности. По итогам был составлен рейтинг лучших пельменей.

Топ-5 самых качественных пельменей выглядит так:

  • «Мираторг»
  • «Сергиев Канон»
  • «Мясновъ»
  • «Атяшево»
  • «Чернышихинские пельмени»

У всех вышеперечисленных марок пельменей оценка Роскачества выше 3,5 балла из 5. Среди недостатков, за которые были снижены баллы — наличие вареных пельменей с нарушенной оболочкой, неоднородная консистенция теста, не сочный фарш.

В рейтинге Роскачесвта оказались также пельмени, которым эксперты поставили оценку «ноль». Среди них «Тураково», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Мясной дворик», «Горячая штучка» (Бульмени), «ВкусВилл».

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Жизнь #Еда #Продукты
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