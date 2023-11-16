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Стартовали продажи умной колонки «Яндекс Станция Миди»

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» начал продажи умной колонки «Станция Миди», устройство появилось в «Яндекс Маркете» по цене 14 990 рублей.

Колонка Яндекс Станция Миди
Колонка Яндекс Станция Миди
Фото: © Яндекс

Колонка обладает расширенными возможностями голосового интерфейса за счет встроенного нейропроцессора. Благодаря этому голосовой помощник «Алиса» быстро откликается за запросы и узнает членов семьи по голосу.

Система оснащена детектором активности речи, это позволяет колонке запускать сценарии умного дома, когда в доме начинают звучать голоса — например, утром. За улавливание звука отвечает квартет микрофонов.

За качественный звук отвечают три динамика, в том числе низкочастотный — их совместная мощность составляет 24 Вт. «Станция Миди» также поддерживает протокол Zigbee, позволяющий управлять устройствами умного дома при отключенном интернете.

На корпусе есть монохромный светодиодный дисплей и светодиодная подсветка на 16 миллионов цветов — они используются для вывода данных о погоде и показа реакций «Алисы».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

paramedic

Все международные правила написаны англосаксами для папуасов. Сами они их никогда не соблюдали. Это другое.

Uynachalnica

Если исходить из законности избрания ХАМАСа, то и Башарка был законно избранным, что тогда Турция в Сирии...

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.