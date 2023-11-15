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Песков не ответил про справедливость для родных убитой Веры Пехтелевой

Источник:
Sibnet.ru
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Вера Пехтелева
Фото: © страница Веры Пехтелевой в соцсетях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, как родные студентки Веры Пехтелевой могут добиться справедливости после помилования ее убийцы Владислава Канюса.

«Это не моя прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос», — ответил Песков на соответствующий вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента заявил, что вопросы о помиловании заключенных не касаются резонансности их дел — так он прокомментировал ситуацию с помилованием Канюса и фигуранта дела об убийстве Анны Политковской Сергея Хаджикурбанова.

Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года в Кемерове. Она приехала к бывшему молодому человеку за вещами. Тот не выпустил ее, начал избивать и душить. На теле 23-летней девушки насчитали 111 травм и телесных повреждений. В июле 2022 года Канюса осудили на 17 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью.

Мужчину в камуфляже и с оружием, похожего на Канюса, заметили в зоне СВО летом. Недавно семья Пехтелевой получила ответ от прокуратуры Ростовской области, в котором говорилось, что Канюс был помилован указом президента 28 апреля 2023 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил помилование убийцы «искуплением».

Канюса также освободили от уплаты 4 миллионов рублей компенсации за моральный ущерб семье.

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ЧП #Громкое дело #Кузбасс #Россия
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