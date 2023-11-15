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Убийцу Веры Пехтелевой освободили от выплаты моральной компенсации

Источник:
Sibnet.ru
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Помилованный президентом убийца Веры Пехтелевой Владислав Канюс освобожден от выплаты 4 миллионов рублей в качестве моральной компенсации ее родственникам, сообщил отец девушки.

«Приговор обязал его выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 миллиона рублей потерпевшим — по 1,5 миллиона родителям, 1 миллион — ее дяде, а еще 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению. Указ президента избавил его и от этих обязательств, о чем нам уже доложили судебные приставы», — рассказал Пехтелев газете «Собеседник».

Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года в Кемерове. Она приехала к бывшему молодому человеку за вещами. Тот не выпустил ее, начал избивать и душить. На теле 23-летней девушки насчитали 111 травм и телесных повреждений. В июле 2022 года Канюса осудили на 17 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью.

Мужчину в камуфляже и с оружием, похожего на Канюса, заметили в зоне СВО летом. Недавно семья Пехтелевой получила ответ от прокуратуры Ростовской области, в котором говорилось, что Канюс был помилован указом президента 28 апреля 2023 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил помилование убийцы «искуплением».

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