Три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком в Приангарье

Три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области на железнодорожном переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«На железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена ВСЖД водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель автомобиля.

Для устранения последствий на место происшествия направлен восстановительный поезд.