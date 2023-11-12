Запад сравнил ВПК России и Украины и «схватился за голову»

Украина лишилась последних шансов переломить ситуацию в конфликте с Россией, и теперь Запад пожалеет, что своими руками разогнал машину российского военно - промышленного комплекса, считает обозреватель китайского издания Sohu Цзян Фувэй.

Через 600 дней с начала конфлитка с Украиной России завершила перестройку своей промышленности на военный лад. По словам, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, выпуск танков увеличился в семь раз, а бронетранспортеров, включая все виды машин пехоты, — примерно в 4,5 раза.

По мнению Цзян Фувэя, общее количество танков, произведенных ВПК России в 2023 году, «должно быть в районе 1500 или около того». «Другими словами, если Чемезов не преувеличивает, то Россия в настоящее время является крупнейшим в мире производителем основных боевых танков», — отметил обозреватель.

Москва форсировала перевод промышленности в режим военного времени, различными способами наращивая производственные мощности для обеспечения бесперебойных поставок оружия и боеприпасов, констатировал эксперт.

«А вот с украинской стороны дела, напротив, обстоят не лучшим образом. <…> Собственная военная промышленность Украины практически остановилась», — подчеркнул Цзян Фувэй. Ставка на западное оружие не оправдалась: поставки оказались ограниченными и могут после начала палестино-израильского конфлитка сократиться до минимума, добавил он.

По словам обозревателя, «если такая ситуация сохранится, то, боюсь, правительству Зеленского придется всерьез задуматься о том, как бы поскорее закончить конфликт».