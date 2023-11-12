НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад сравнил ВПК России и Украины и «схватился за голову»

Источник:
Sohu
353 3

Украина лишилась последних шансов переломить ситуацию в конфликте с Россией, и теперь Запад пожалеет, что своими руками разогнал машину российского военно - промышленного комплекса, считает обозреватель китайского издания Sohu Цзян Фувэй.

Через 600 дней с начала конфлитка с Украиной России завершила перестройку своей промышленности на военный лад. По словам, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, выпуск танков увеличился в семь раз, а бронетранспортеров, включая все виды машин пехоты, — примерно в 4,5 раза.

По мнению Цзян Фувэя, общее количество танков, произведенных ВПК России в 2023 году, «должно быть в районе 1500 или около того». «Другими словами, если Чемезов не преувеличивает, то Россия в настоящее время является крупнейшим в мире производителем основных боевых танков», — отметил обозреватель.

Москва форсировала перевод промышленности в режим военного времени, различными способами наращивая производственные мощности для обеспечения бесперебойных поставок оружия и боеприпасов, констатировал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак Т-90 стал «хитом» российского ВПК? 

«А вот с украинской стороны дела, напротив, обстоят не лучшим образом. <…> Собственная военная промышленность Украины практически остановилась», — подчеркнул Цзян Фувэй. Ставка на западное оружие не оправдалась: поставки оказались ограниченными и могут после начала палестино-израильского конфлитка сократиться до минимума, добавил он.

По словам обозревателя, «если такая ситуация сохранится, то, боюсь, правительству Зеленского придется всерьез задуматься о том, как бы поскорее закончить конфликт».

Тема: Военная операция на Украине
The American Thinker назвал Зеленского наркоманом‑попрошайкой
Экс‑офицер США назвал российскую армию самой сильной в мире
Западные эксперты рассказали об искусных операциях РЭБ России
Экс‑генсек НАТО предложил Киеву отказаться от потерянных земель
смотреть все
Оборона #ОПК #Армия #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
Обзор скидок на Ali, Ozon и Wildberries «11.11»
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Обсуждение (3)
Картина дня
МЧС начало эвакуацию россиян из сектора Газа
Экс‑офицер США назвал российскую армию самой сильной в мире
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Ученые развенчали миф о вреде порнографии
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

GammiPluh

Слово не воробей, теперь лепить отмазки уже поздно