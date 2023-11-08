«Прорыв»: как Т-90 стал лучшим российским танком

Когда-то благодаря танку Танк Т-90 удалось сохранить отечественное танкостроение. А сегодня в зоне СВО успешно воюет «Прорыв» — его самая совершенная модификация. В эти дни «Девяностый» отмечает 31-ю годовщину в строю.

Танкостроение — передовая отрасль машиностроения. Она толкает вперед высокотехнологичные сферы, связанные с гражданской жизнью. Это металлургия и металлообработка, сложная электроника и оптика, высокоточные гидравлические и электрические приводы, двигателестроение. Танки отражают уровень промышленного развития страны.

История

Танк Т-90 (Объект 188) разрабатывался во второй половине 1980-х годов с учетом опыта создания и совершенствования танков Т-72. По сути, он был глубокой модернизацией «семьдесятдвойки». В нем нашли отражение важнейшие черты отечественной школы танкостроения:

— простота обслуживания и ремонта, рассчитанная на солдат-срочников;

— компактные габариты и невысокая масса по сравнению с западными танками;

— автомат заряжания пушки, позволяющий сократить экипаж до трех человек;

— высокая защищенность с применением комбинированной брони, систем динамической и активной защиты.

С другой стороны, на Т-90 нашли применение новые технологии:

— система управления огнем «Калина» с тепловизионным каналом;

— сварная башня с усиленной защитой лобовой части;

— комплекс оптико-электронного подавления «Штора».

В 1992 году Танк-90 («Объект 188») приняли на вооружение. Но средств на массовое производство не было. Крупнейшие в мире мощности по производству танков на «Уралвагонзаводе» находились под угрозой закрытия. В 2001 году подписали контракт с Индией о поставке 1000 танков Т-90С. Российское танкостроение было спасено.

В 2020 году на вооружение российской армии стала поступать самая совершенная модификация Т-90 — Т-90М «Прорыв» («Объект 188М»). Новый «девяностый» серьезно отличается от своих предшественников:

— принципиально новая сварная башня с бронекоробом для размещения снарядов в кормовой нише;

— круговое размещение динамической защиты третьего поколения «Реликт»;

— панорамный многоканальный прицел командира танка, сопряженный с дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметом «Корд»;

— пушка, позволяющая вести огонь снарядами повышенного могущества;

— интеграция в сетецентрическую систему тактического управления «Созвездие-М2».

Мнения

По мнению военного эксперта, научного сотрудника ИМЭМО РАН Ильи Крамника, модификации танков Т-72 и Т-90 хорошо себя зарекомендовали в ходе СВО, поскольку они изначально создавались для подобных конфликтов и массовых армий.

«Объекты 172/184/188 (Т-72, Т-72Б, Т-90А) представляют собой лучшую танковую платформу европейского театра военных действий за последние полвека», — отметил Крамник, добавив, что «ревнителям дорогостоящего технического совершенства можно предъявить объект 188АМ (Т-90М)».

Танк «Прорыв» «обеспечивает баланс между противопехотными и противотанковыми возможностями, подвижностью и защитой, что делает его главным претендентом на звание лучшего танка в любых условиях», — говорится в редакционной статье Military Watch Magazine.

Россия — крупнейшая танковая держава. Производство танков в стране выросло в семь раз. Речь идет о 2 тысячах изготовленных с нуля и модернизированных машин в год. США не выпускают новые танки с 1996 года. Германия и Франция способны производить мелкие партии. Конкуренцию России может составить Южная Корея с K2 «Черная пантера», но она еще не была в бою.

Что дальше?

Т-90М «Прорыв» со временем станет основной машиной танкового парка России, вытеснив модификации Т-72 и Т-80. Он будет оставаться таковым до момента, когда в массовую серию пойдет машина нового поколения— Т-14 «Армата».