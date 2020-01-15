«Объект 195»: почему Россия отказалась от танка мощнее «Арматы»

Российская армия в начале 2020 года получит первые серийные основные боевые танки Т-14 «Армата». Хотя еще в середине 2000-х ее могли вооружить машиной с более выдающимися характеристиками — «Объектом 195» (Т-95). Но она оказалась чересчур дорогой для армии и слишком сложной для промышленности.

За несколько послевоенных десятилетий отечественные танки приобрели уникальный облик. Главной их особенностью стал автомат заряжания, то есть пушку в них с середины 1960-х стал заряжать специальный механизм, а не отдельный член экипажа. Благодаря этому удалось сэкономить место в боевом отделении.

Советские танки и их российские модификации — Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90 — сверхкомпактны в отличие от западных «сараев» — «Абрамов», «Челленджеров», «Леопардов» и «Леклерков». При этом отечественные машины прекрасно вооружены, защищены и подвижны.

«Техническое зрение»

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Но в 1980-х годах возможности для развития сверхплотной компоновки были исчерпаны. Ряд локальных конфликтов показал, что размещение боекомплекта и топлива в боевом отделении советских танков снижает шансы выжить танкистов в случае поражения машины. Кроме того, ограниченные объемы не позволяли установить более мощное вооружение.

Конструкторы взялись за проработку принципиально новых схем компоновки танков. Они пришли к выводу, что прорыва удастся достигнуть за счет перемещения всего экипажа в отдельную особо защищенную капсулу внутри основного бронированного корпуса, а вооружения — в необитаемую башню. Это позволяло изолировать танкистов от топлива и боеприпасов, а также оснастить перспективный танк 152-миллиметровой пушкой вместо 125-миллиметровой.

При этом нужно было бы решить множество технических проблем. Сложнейшей из них стало создание системы «технического зрения»: в отдельной капсюле экипаж лишался возможности управлять огнем из необитаемой башни через обычные оптические прицелы.

«Боксер и молот»

За разработку взялось Харьковское конструкторское бюро машиностроения — самое авторитетное танковое КБ Советского союза. Проект получил название «Боксер», впоследствии он по соображениям секретности был переименован в «Молот». Сама машина получила кодовое обозначение «Объект 477» (по отечественной традиции индекс «Т» танк получает после принятия на вооружение).

Харьковчане построили несколько опытных машин. Но полностью решить все технические проблемы конструкторам не удалось. «Молот» унаследовал ряд недостатков машин предыдущего поколения. В начале 1990-х годов конструкторские работы по этой теме были закрыты. Информация об «Объекте 477» до сих закрыта. Несколько его экземпляров хранится в секретных ангарах Украины и России.

Объект 477 Молот. Последний танк Советского Союза. Создавался в КБ Морозова. Строился на заводе Малышева а Харькове. Разработка продолжалась до 2000-х. Потом сошла на нет. Танк вышел технически сложный и очень дорогой, да и времена уже были не те. pic.twitter.com/hDNuMguedb — Михаил (@Yamato_Kh) December 14, 2017

В конце 1980-х годов над перспективной машиной начали работать в Нижнем Тагиле — Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Эта тема получила шифр «Совершенствование 88». Из нее впоследствии и родился «Объект 195», неофициально названный Т-95.

Информацию об этом проекте строго засекретили. В 1990-х годах звездой экрана был разработанный в Омском конструкторским бюро транспортного машиностроения танк «Черный орел» («Объект 640»), который, как позже выяснилось, не имел перспектив.

О существовании «Объекта 195» широко стало известно лишь в 2006 году, когда начались испытания. До сих пор его точные характеристики полностью не раскрываются, а фотографии удалось получить едва ли не шпионским способом.

Революционная машина

В Т-95 удалось реализовать все решения, которые оказались не под силу харьковским конструкторам. Речь, прежде всего, идет о принципиально новой компоновке: экипаж разместили в специальной бронированной капсуле, изолированной от топлива и боеприпасов.

«Пожаро-взрыво-осколочно-радиационно защищенный обитаемый отсек (капсула) в передней части машины, по сути, обеспечивал почти равную защиту экипажу со всех ракурсов и в разы повышал выживаемость экипажа на поле боя даже в случае пробития броневой защиты», — пояснил военный эксперт Виктор Мураховский.

Танк получил многослойную комбинированную броню с использованием встроенной динамической защиты нового поколения. А также комплекс активной защиты, способный уничтожить подлетающие к машине противотанковые гранаты и ракеты.

В необитаемой башне установили 152-миллиметровую гладкоствольную пушку с новым автоматом заряжания. Снаряды к ней имеют бронепробиваемость, не имеющую ничего даже близко равнозначного ни в России, ни за рубежом. В качестве вспомогательного вооружения поставили 30-миллиметровую автоматическую пушку.

Танк-автомат

«Объект 195» получил революционно новую систему управления огнем (СУО). Она многоканальна: экипаж получает информацию по телевизионным, тепловизионным и радиолокационным каналам. Система синтезирует эти данные в единое изображение, выбирая опорные каналы в зависимости от времени суток и погодных условий, запыленности или задымленности.

Эта СУО максимально автоматизирована. Танкистам нужно лишь выбрать цель и способ ее уничтожения. Все остальное система сделает сама по принципу «выстрелил — забыл».

Бортовой компьютер Т-95 определял состояние узлов и агрегатов по 60-ти параметрам. «И сразу выдавал предупреждение. Любая неполадка, и на экране у механика-водителя выскакивает пометка о том, что надо сделать то-то и то- то», — отмечает экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, генерал-полковник Сергей Маев.

На танке автоматизировали не только ведение огня, но управление движением. Как отметил Мураховский, речь идет о вождении машин в колонне и адаптации подвески к условиям дороги или бездорожья.

Установили X-образный дизельный двигатель мощностью 1650 лошадиных сил. Машина получила гидромеханическую трансмиссию и активную гидропневматическую подвеску. «Несмотря на то, что вес был в пределах 52-58 тонн, она с ходу развивала скорость до 70 километров в час», — вспоминает Маев.

Не по средствам

«Уралвагонзавод» — основной производитель танков в России — выпустил два первых опытных Т-95. Они успешно проходили испытания, и речь уже шла о принятии на вооружении. Но в 2010 году программу закрыли.

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Официально заявили, что в ходе разработки танк морально устарел. Но технические решения, примененные в нем, найдут воплощение в новой машине, которая будет разработана в рамках программы создания тяжелой универсальной гусеничной платформы «Армата», пообещали в Минообороны.

По словам Маева, лично возглавлявшего работы по «Объекту 195», ему сказали, что машина конструктивно вышла слишком сложной, «она не будет освоена и будет очень дорогая».

Военное руководство справедливо считало, что машина слишком избыточна по своим характеристикам и боевой мощи. Российской армии нужен танк попроще. Таким стал Т-14. На нем установили 125-милимметровую пушку, отказались от РЛС системы управления огнем и вспомогательного вооружения.

Да и выглядит «Армата» не так внушительно. Хотя конструкторы и военные утверждают, что более современные технологии позволили ей в некоторых отношениях превзойти своего секретного предшественника. Генерал Маев уверен, что ее все же придется «подтаскивать по характеристикам» до уровня «Объекта 195».