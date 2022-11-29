Резерв Третьей мировой: советское оружие реанимируют для СВО

Россия сохранила колоссальные запасы вооружений, накопленные СССР для Третьей мировой войны. Часть их после модернизации сейчас направляется в зону спецоперации. Какая старая советская боевая техника пригодилась российской армии на Украине?

Россия получила в наследство от Советского Союза тысячи танков: Т-62,Т-72 и Т-80. «Семьдесятдвойки» и «восьмидесятки» в последние годы активно модернизировались. Пришла пора и для пылящихся на складах «шестьдесятдвоек».

Это не значит, что у России кончились танки. Спецоперация требует огромного количества техники. И у каждого типа машин есть своя тактическая ниша: и у новейших Т-90М «Прорыв», и у «старичков» Т-62. И пусть последние морально устарели, при грамотном применении они будут полезны на поле боя.

Это же относится и к другим образцам вооружений — боевым машинам пехоты БМП-1, минометам «Василек» и даже бронепоездам.

«Шестьдесятдвойка»

Т-62 — легендарная машина. Один из самых воюющих танков. Принимал участие в большинстве военных конфликтов второй половины XX и начала XXI века, включая обе чеченские кампании и операцию в Сирии.

Это первый танк мира, получивший гладкоствольную пушки высокой баллистики. В течение долгого времени был основной машиной танковых войск СССР. Отличается простотой и надежностью — важнейшими качествами для массовой армии, состоящей из срочников.

К началу 1980-х годов «шестьдесятдвойка» устарела. Машина прошла глубокую модернизацию. Была усилена бронезащита, в том числе стойкость к минам, установлена система управления огнем (СУО) с лазерным дальномером, комплекс управляемого вооружения «Шексна», более мощный двигатель. Танк получил индекс Т-62М.

Модернизированные для СВО «шестьдесятдвойки» получили еще более мощную защиту, в том числе динамическую, а также новую СУО с тепловизором. В такой конфигурации они в состоянии успешно бороться со старыми украинскими Т-64, Т-72 и Т-80.

Но, все же, учитывая высокую уязвимость Т-62, их наверняка будут использовать во второй линии. Применение они найдут, как машины непосредственной поддержку пехоты и как огневые точки при позиционных боях. Благодаря простоте эти танки смогут быстро освоить мобилизованные и добровольцы.

«Копейка»

БМП-1, прозванная в армии «копейкой», — не менее легендарна. Она создавалась в 1960-е годы, как машина ядерного апокалипсиса. В ней мотострелки могли на большой скорости вслед за танками преодолевать зоны сплошного радиационного заражения.

Но вооружение на ней вышло слабым. В ходе войны в Афганистане выяснилось, что ее 73-миллиметровая пушка «Гром» (по сути, гранатомет) неэффективна. Поэтому в срочном порядке была разработана БМП-2 («двойка») оснащенной 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Так тысячи «копеек» попали на хранение.

Боевая машина пехоты БМП-1АМ «Басурманин» Фото : Nickel nitride / CC0

Благодаря СВО машина получила вторую жизнь. На ней установили боевой модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, комбинированный всесуточный прицел, стабилизатор вооружения, а также противотанковый комплекс «Метис». Обновленная «копейка» получила название БМП-1АМ «Басурманин».

В ходе СВО «Басурманину» предстоит бороться с украинскими «копейками» и «двойками». Других боевых машин пехоты у Киева пока нет.

«Василек»

Российские силы активно применяют в зоне СВО уникальное 82-миллиметровое орудие — 2Б9 «Василек». Это миномет, но очень необычный. Он установлен на артиллерийском лафете, заряжается с казенной части и поэтому больше похож на небольшую пушку.

Миномет приняли на вооружение в 1970 году. В Советской армии им вооружали минометные батареи мотострелковых батальонов. «Василек» зарекомендовал в ходе афганской войны. В Российской армии же решили, что мотострелкам нужна более серьезная артиллерия и его отправили на хранение.

Но 2Б9 оценили ополченцы на Донбассе. Народным милициям Донецкой и Луганской республик пришлась по душе его огневая мощь. От обычных минометов его выгодно отличают несколько качеств.

Миномет 2Б9 «Василек» Фото : Capt. Russell Gordon

«Василек» — единственный в мире миномет, который стреляет очередями. Он заряжается кассетами с четырьмя минами. Его боевая скорострельность достигает 100-120 выстрелов в минуту. Это также единственный в мире миномет, способный вести огонь прямой наводкой.

Еще одно важнейшее качество 2Б9 — он может устанавливаться на грузовые автомобили, бронированные тягачи МТЛБ и вести огонь в таком положении. Так «Василек» превращается в самоходное орудие.

Бронепоезд

В 1930-е годы в СССР была популярна песня о том, что «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Как выяснилось, она не утратила актуальности. Российские бронепоезда стали курсировать по зоне специальной военной операции.

Они не похожи на своих предков эпох Гражданской или Великой Отечественной войн. Это уже не те забронированные монстры. Они ведут родословную от времен противостояния с Китаем в 1970-х годах. Тогда для охраны железнодорожного сообщения рядом с китайской границей были созданы броневые поезда БП-1.

Они состоят из бронированного тепловоза, броневагонов с бойницами для стрельбы, зенитной бронеплощадки с зенитной установкой ЗУ-23-2, а также платформы с танком или БМП. Впереди и сзади поезда прицеплены специальные балластные платформы: в случае наезда на мину взрыв произойдет под ними, а не под самим составом.

По данным Минобороны, в зоне СВО действуют таких два бронепоезда под названием «Волга» и «Енисей». Они предназначены для охраны, инженерной разведки, ремонта путей и мостов. Непосредственно в боевых действиях поезда не участвуют.