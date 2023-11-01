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Йемен нанес ракетный удар по Израилю

Источник:
ТАСС
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Йеменские вооруженные силы провели масштабную ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель армии Йемена бригадный генерал Яхья Сари.

«СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, с помощью которых наши вооруженные силы нацелились на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях», — уточнил военный.

После сообщения о запуске ракет Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщила о сиренах в центральной и южной частях Израиля, а также в районах, прилегающих к сектору Газа. Отмечается, что все ракеты в итоге были перехвачены.

Яхья Сари — представитель хуситского движения, де-факто захватившего власть в Йемене с 2015 года. Международное сообщество не признает его легитимность.

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Политика #Мир #Конфликты
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