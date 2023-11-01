Йемен нанес ракетный удар по Израилю

Йеменские вооруженные силы провели масштабную ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель армии Йемена бригадный генерал Яхья Сари.

«СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, с помощью которых наши вооруженные силы нацелились на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях», — уточнил военный.

После сообщения о запуске ракет Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщила о сиренах в центральной и южной частях Израиля, а также в районах, прилегающих к сектору Газа. Отмечается, что все ракеты в итоге были перехвачены.

Яхья Сари — представитель хуситского движения, де-факто захватившего власть в Йемене с 2015 года. Международное сообщество не признает его легитимность.