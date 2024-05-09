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Маск предрек исчезновение американцев

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов в США скоро не останется американцев.

«Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, (президентские) выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США», — написал Маск в соцсети Х.

Бизнесмен уже заявлял, что приезд в США непроверенных нелегальных мигрантов станет катастрофой для США.

Также Маск высказывался, что нелегальной иммиграции потворствует администрация президента страны Джо Байдена.

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Топ комментариев

corrector

А мы едим всё, что вкусно, как бы оно не называлось, мы Русские, можем себе позволить !

Asd10

Тут я на все сто с тобой согласен, Максимка. Окастрюленым Мыколам, родства не помнящим и за кружевные...

Asd10

Я бы с тобой поспорил, но какой смысл дискутировать со слепоглухонемым кротом роющим исключительно вертикально...

Max_tf700 Home

Китай о своих интересах думает. С Кремля им дешевые ресурсы, а обратно дорогой ширпотреб.