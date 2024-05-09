Маск предрек исчезновение американцев

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов в США скоро не останется американцев.

«Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, (президентские) выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США», — написал Маск в соцсети Х.

Бизнесмен уже заявлял, что приезд в США непроверенных нелегальных мигрантов станет катастрофой для США.

Также Маск высказывался, что нелегальной иммиграции потворствует администрация президента страны Джо Байдена.