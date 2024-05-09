Залужный официально стал послом Великобритании

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании, следует из указа, опубликованного на сайте главы государства в четверг.

Залужный уволен с военной службы в звании генерала с правом ношения военной формы.

Залужный был главкомом с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года. «Откровенно поговорили сегодня о том, что нужны изменения в армии. Срочные изменения», — объяснял президент Украины Владимир Зеленский.

Издание «Зеркало недели» сообщало, что зимой Залужный не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), его признали негодным к службе в армии.

О планах назначить экс-главкома дипломатом два месяца назад сообщал МИД Украины, тогда же Киев направил Лондону соответствующие документы.