НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Залужный официально стал послом Великобритании

Источник:
Sibnet.ru
627 4
Валерий Залужный
Фото: АрмияInform / CC BY 4.0

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании, следует из указа, опубликованного на сайте главы государства в четверг.

Залужный уволен с военной службы в звании генерала с правом ношения военной формы.

Залужный был главкомом с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года. «Откровенно поговорили сегодня о том, что нужны изменения в армии. Срочные изменения», — объяснял президент Украины Владимир Зеленский.

Издание «Зеркало недели» сообщало, что зимой Залужный не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), его признали негодным к службе в армии.

О планах назначить экс-главкома дипломатом два месяца назад сообщал МИД Украины, тогда же Киев направил Лондону соответствующие документы.

Еще по теме
Медведев написал 32-страничную статью о фашизме и англосаксах
Маск предрек исчезновение американцев
Украинцы завалили Google запросами о Дне Победы
Захарова заявила о «повернувшем реку вспять» Путине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

corrector

А мы едим всё, что вкусно, как бы оно не называлось, мы Русские, можем себе позволить !

Asd10

Тут я на все сто с тобой согласен, Максимка. Окастрюленым Мыколам, родства не помнящим и за кружевные...

Asd10

Я бы с тобой поспорил, но какой смысл дискутировать со слепоглухонемым кротом роющим исключительно вертикально...

Max_tf700 Home

Китай о своих интересах думает. С Кремля им дешевые ресурсы, а обратно дорогой ширпотреб.