Техника коитального выравнивания способна увеличить степень сексуального возбуждения и эмоциональной близости, рассказала врач-уролог, сексолог Рена Малик.

Эта техника предполагает, чтобы мужчина находился сверху. При этом он должен соприкасаться с телом женщины так, чтобы основание пениса непосредственно касалось клитора. Вместо традиционных толчков бедрами оба партнера должны выполнять покачивающие движения вверх и вниз.

«Это что-то вроде танца. Они должны двигаться вместе, чтобы это сработало, и сохранять эти покачивающиеся движения», — приводит Australian Men’s Health объяснение Малик.

Она процитировала исследование, в котором впервые была представлена эта техника и доказана ее эффективность в достижении женского оргазма. «У них [партнеров] было больше шансов испытать оргазм. Синхронных оргазмов у них было больше по сравнению с теми, кто этого не делал», — отметила сексолог.