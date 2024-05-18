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Младенца с редчайшей «золотой» группой крови спасли в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Малыша с нулевым резус-фактором спасли медики городского перинатального центра имени Малиновского в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В мире насчитывается не более сотни человек с такой «золотой» группой крови.

Нулевой резус-фактор возникает в результате генетической мутации — спонтанного изменения генов. «Золотая» кровь может передаваться по наследству, однако для этого оба родителя должны быть носителем этого гена.

Сразу после рождения мальчика врачи оценили его состояние как тяжелое. Из-за резус-конфликта крови малыша с материнской кровью ему поставили диагноз отечная форма гемолитической болезни новорожденных.

Единственным способом лечения являлось переливание крови. Однако найти такую кровь по понятным причинам очень непросто. На территории России она есть лишь в московском Зеленограде.

По просьбе главы Минздрава Приангарья Андрея Модестова редкую кровь оперативно доставили в Иркутск. Отмечается, что переливание прошло успешно — мальчика уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Резус-нулевая (Rh0) группу крови называют «золотой», поскольку она считается универсальной для переливания другим носителям редких групп крови. В ней отсутствуют антигены, которые могут «сражаться» между собой, что гарантирует отсутствие осложнений.

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Жизнь #Здоровье #Иркутск
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