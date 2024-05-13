Впервые выявлены массовые случаи крысиного гепатита у людей

Испанские ученые впервые в мире выявили случаи массового заражения людей крысиным гепатитом. Это заболевания обнаружили в 2010 году, изначально считалось, что он не передается человеку.

По оценке исследователей, около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя. Однако пока специалисты не понимают, каким образом заболевание передается от грызуна к человеку.

Кроме этого, неясен масштаб заболеваемости — но уже сейчас речь идет о сотнях случаев, пишет El Pais. По мнению ученых, человечество столкнулось неизвестной ранее болезнью, которая способна распространяться скрытно.

Заболевание вызывает вирус RHEV, который поражает печень. Вирус крысиного гепатита впервые выявили в 2010 году в Германии. В 2018 году в Гонконге был зарегистрирован первый случай заражения крысиным гепатитом у 56-летнего мужчины.