НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Впервые выявлены массовые случаи крысиного гепатита у людей

Источник:
Sibnet.ru
390 1

Испанские ученые впервые в мире выявили случаи массового заражения людей крысиным гепатитом. Это заболевания обнаружили в 2010 году, изначально считалось, что он не передается человеку.

По оценке исследователей, около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя. Однако пока специалисты не понимают, каким образом заболевание передается от грызуна к человеку.

Кроме этого, неясен масштаб заболеваемости — но уже сейчас речь идет о сотнях случаев, пишет El Pais. По мнению ученых, человечество столкнулось неизвестной ранее болезнью, которая способна распространяться скрытно.

Заболевание вызывает вирус RHEV, который поражает печень. Вирус крысиного гепатита впервые выявили в 2010 году в Германии. В 2018 году в Гонконге был зарегистрирован первый случай заражения крысиным гепатитом у 56-летнего мужчины.

Еще по теме
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Прогресс в похудении оказался прямо связан с частотой взвешиваний
Психолог дал совет, как справиться со стрессом во время экзаменов
С чем нельзя сочетать употребление шашлыка
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

nicollaich

Все они не имели стратегического значения?

GammiPluh

когда последний раз ты конашенкова видел то?

volodey19760802

Ну вот как то так... Толи ещё будет...