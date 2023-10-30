Российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit обыграла европейский коллектив Gaimin Gladiators в гранд-финале The International 12 — главного турнира года по Dota 2.

Team Spirit, в составе которой выступали три россиянина (Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов) и два украинца (Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков), выиграла серию до трех побед со счетом 3:0.

«Мы стали чемпионами The International 12 без единого поражения», — говорится в заявлении команды в соцсети «ВКонтакте».

Призовой фонд турнира превысил 3,1 миллиона долларов. Team Spirit за победу заработала более 1,4 миллиона долларов, Gaimin Gladiators выиграла более 370 тысяч долларов.

Team Spirit стала второй в истории двукратной победительницей The International. В 2021 году команда получила 18,2 миллиона долларов, когда призовой фонд турнира оказался рекордным — 40 миллионов долларов.