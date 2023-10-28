МВД оценило возможность выдачи электронных паспортов

Технической возможности выдавать электронные паспорта пока нет, хотя эта процедура предусмотрена законом, сообщила начальник управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«Действительно, это прописано — возможность выдачи такого паспорта с электронным носителем, но при возможности именно технической, пока об этом речи нет», — объяснила Казакова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, возможность выдачи электронных паспортов законодатель «заложил для того, чтобы мы стремились к информатизации».

В феврале 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал президенту Владимиру Путину об алгоритме работы электронного паспорта.

«На смартфон с биометрического паспорта (загружаете) фотографию, дальше у вас генерится QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас (паспорт), из мобильного приложения «Госуслуг» тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО», — объяснял он.

Введение цифровых паспортов откладывается из-за дефицита пластика и чипов, которые используются для производства, а также стоимости цифрового документа — в 1 тысячу рублей, писал Forbes со ссылкой на источники.