ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Документ, внесенный Иорданией, состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Также в нем есть требования о немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.

За резолюцию проголосовали 120 стран, включая Россию, Катар, Китай, Турцию, ОАЭ и несколько европейских государств, в том числе Испанию, Норвегию, Словению, Португалию. 14 стран выступили против, среди них Австрия, Венгрия, Израиль, США, Хорватия, Чехия.

«Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к "прекращению огня", Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка)», — заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

Движение ХАМАС приветствовало «резолюцию ГА ООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию».