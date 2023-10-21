Универсал Lada Vesta SW Cross испытали в Китае

Обновленный российский универсал Lada Vesta SW Cross заметили во время дорожных испытаний в Китае.

Причины, по которым машина оказалась в КНР, пока не раскрываются. Не исключено, что тестовый Lada Vesta SW Cross оснащен китайской автоматической коробкой передач и автомобиль проходит доводочные испытания, пишет портал «Китайские автомобили».

Ранее Lada Vesta SW Cross оснащали японским вариатором Jatco и двигателем от альянса Renault-Nissan. АвтоВАЗ пока не может возобновить выпуск модели универсала с автоматической коробкой передач.

Правительство ранее впервые после перезапуска производства Lada Vesta оценило уровень локализации этой машины. По сравнению с докризисным уровнем число набранных ею баллов снизилось.

Так, автомобиль с кузовом седан и механической трансмиссией получил 3,2 тысячи баллов за выполняемые операции — на 135 меньше, чем у докризисной версии. Универсал потерял 115 баллов.