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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Универсал Lada Vesta SW Cross испытали в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Обновленный российский универсал Lada Vesta SW Cross заметили во время дорожных испытаний в Китае.

Причины, по которым машина оказалась в КНР, пока не раскрываются. Не исключено, что тестовый Lada Vesta SW Cross оснащен китайской автоматической коробкой передач и автомобиль проходит доводочные испытания, пишет портал «Китайские автомобили».

Ранее Lada Vesta SW Cross оснащали японским вариатором Jatco и двигателем от альянса Renault-Nissan. АвтоВАЗ пока не может возобновить выпуск модели универсала с автоматической коробкой передач.

Правительство ранее впервые после перезапуска производства Lada Vesta оценило уровень локализации этой машины. По сравнению с докризисным уровнем число набранных ею баллов снизилось.

Так, автомобиль с кузовом седан и механической трансмиссией получил 3,2 тысячи баллов за выполняемые операции — на 135 меньше, чем у докризисной версии. Универсал потерял 115 баллов.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченцев не берут в армию! Все они служат якобы в росгвардии, МВД, но подчиняются исключительно Кадырову....

Partizan1996

Доверяющих Путину людей он отправил уничтожаться в Украину, а недоверяющих решили уничтожить в России.

pepelmetal

Хорошо, значит российские заводы получат больше заказов и больше прибыли

orangeraven

А что заставляет вас это писать? Бегите без оглядки из нашего кровавого Мордора!