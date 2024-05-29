Автомобили Lada появились на Ozon

Продажи автомобилей Lada начались на маркетплейсе Ozon, их предлагают по рекомендованной производителем розничной цене, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Пока купить Lada на Ozon могут только клиенты из Сочи, в дальнейшем география будет расширяться. На первом этапе представлены модели из семейства Vesta с механической и автоматической коробкой передач.

Покупатель должен выбрать понравившийся автомобиль и оплатить товар банковской картой. На машины распространяется стандартная гарантия — три года или 100 тысяч километров пробега.

Сейчас на Ozon представлены семь Lada Vesta. Самая дешевая — белая Cross в кузове седан с МКПП — стоит 1,82 миллиона рублей.

Ozon — третий маркетплейс, на котором появились автомобили Lada. Их можно приобрести на «Мегамаркете» и Wildberries.