Стартовали продажи автомобиля Xcite X‑Cross 7

Продажи автомобилей Xcite X-Cross 7 официально начались в России, цена начинается от 2,5 миллиона рублей, сообщил «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan).

Xcite X-Cross 7 — среднеразмерный кроссовер, оснащается бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил. Двигатель развивает максимальную скорость в 186 километров в час, разгон с места до 100 километров в час занимает 9,8 секунды.

Автомобиль будет доступен клиентам в двух комплектациях Enjoy и Techno с рекомендованной розничной ценой от 2,5 миллиона рублей.

X-Cross 7 по всем характеристикам совпадает с китайским Chery Tiggo 7 Pro. Последний официально представлен в России, он стоит от 2,6 миллиона рублей.

«Автозавод Санкт-Петербург» начал выпуск автомобилей под брендом Xcite в январе 2024 года. Xcite — это первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Название бренда происходит от английского to excite, что переводится, как «волновать», «будоражить».