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«Пятёрочка» запустила доставку в удобное время

Источник:
Sibnet.ru
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Магазин Пятерочка
Фото: © Sibnet.ru

«Пятёрочка» запустила доставку продуктов к определенному интервалу времени в дополнение к экспресс-доставке, сообщила пресс-служба торговой сети.

Теперь клиенты магазина могут заранее заказать товары в приложении «Пятёрочки», чтобы получить их в течение выбранного часа сегодня или завтра. Ранее в приложении можно было выбрать только доставку от 30 минут — и важно было иметь возможность сразу ее принять.

Услуга доступна во всех регионах присутствия сервиса экспресс-доставки «Пятёрочка».

«Доставка продуктов на дом — сервис для тех, кто ценит свое время и грамотно организует быт. Теперь даже сидя на работе клиенты "Пятёрочки" могут решить, что они будут готовить на ужин, и заранее заказать продукты к своему возвращению домой, чтобы не тратить время на ожидание», — прокомментировал директор по омниканальности торговой сети «Пятёрочка» Мирослав Зубачевский.

По его данным, рынок показывает, что доля таких заказов может достигать и 30% от всех доставок.

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Экономика #Торговля
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