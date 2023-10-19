«Пятёрочка» запустила доставку в удобное время

«Пятёрочка» запустила доставку продуктов к определенному интервалу времени в дополнение к экспресс-доставке, сообщила пресс-служба торговой сети.

Теперь клиенты магазина могут заранее заказать товары в приложении «Пятёрочки», чтобы получить их в течение выбранного часа сегодня или завтра. Ранее в приложении можно было выбрать только доставку от 30 минут — и важно было иметь возможность сразу ее принять.

Услуга доступна во всех регионах присутствия сервиса экспресс-доставки «Пятёрочка».

«Доставка продуктов на дом — сервис для тех, кто ценит свое время и грамотно организует быт. Теперь даже сидя на работе клиенты "Пятёрочки" могут решить, что они будут готовить на ужин, и заранее заказать продукты к своему возвращению домой, чтобы не тратить время на ожидание», — прокомментировал директор по омниканальности торговой сети «Пятёрочка» Мирослав Зубачевский.

По его данным, рынок показывает, что доля таких заказов может достигать и 30% от всех доставок.