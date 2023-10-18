Интерактивный путеводитель появился у Омска

Понятный и удобный сервис — гид по городу «Добро пожаловать в Омск!» — разработан российской медиалабораторией «Гигарама» при поддержке компании «Газпром нефть».

Гид «Добро пожаловать в Омск!» позволяет в одном месте не только получить всю информацию, необходимую при посещении города, но и узнать о нем интересные факты. Новый продукт разработан в продолжении проекта «Омск — в самое сердце», стартовавшего в конце прошлого года.

Главная цель путеводителя — помочь туристам правильно спланировать визит в Омск и составить о нем наиболее полное представление. На страницах проекта можно найти как практические рекомендации, например, по выбору гостиницы и сувениров, так и интересную информацию об Омске.

На интерактивной карте не просто перечисляются достопримечательности, места досуга и развлекательные учреждения. Каждый рассказ сопровождается любопытными фактами и живописными иллюстрациями. Подобного гида по городу ранее не составляли.

Отличительной особенностью гида стал чек-лист из 10 пунктов, обязательных для выполнения в Омске. Например, увидеть триптих «Цветы» Михаила Врубеля в одноименном музее, загадать желание у Тарских ворот, сфотографироваться с Любочкой.

Предыдущий интернет-проект – «Омск — в самое сердце» – «Гигарама» и при поддержке областного правительства запустили к 200-летнему юбилею региона, который отмечали в 2022 году. Он включил 12 видеоисторий, в которых известные омичи рассказывают о городе и любви к нему. Также в проекте пользователи соцсетей собирали коллекции мест в собственный образ Омска.