Половина раненых на СВО лишилась конечностей

Более половины раненых на СВО российских военных лишились конечностей, заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко:

«Признаны инвалидами с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований. Это много такая яркая проблема, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — сообщил Вовченко в Совете Федерации.

Чиновник уточнил, что 20% ампутаций приходятся на руки, 80% — на ноги. Для 84% участников спецоперации, прошедших медико-социальную экспертизу, рекомендуются технические средства реабилитации.

Получившие в результате военной операции инвалидность в зависимости от тяжести нарушений получают государственную пенсию в размере от 12,1 тысяч до 20,8 тысяч рублей. Дополнительно им дают по 2,4 тысячи на каждого ребенка-иждивенца.