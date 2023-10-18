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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Половина раненых на СВО лишилась конечностей

Источник:
Sibnet.ru
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Более половины раненых на СВО российских военных лишились конечностей, заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко:

«Признаны инвалидами с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований. Это много такая яркая проблема, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — сообщил Вовченко в Совете Федерации.

Чиновник уточнил, что 20% ампутаций приходятся на руки, 80% — на ноги. Для 84% участников спецоперации, прошедших медико-социальную экспертизу, рекомендуются технические средства реабилитации.

Получившие в результате военной операции инвалидность в зависимости от тяжести нарушений получают государственную пенсию в размере от 12,1 тысяч до 20,8 тысяч рублей. Дополнительно им дают по 2,4 тысячи на каждого ребенка-иждивенца.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Здоровье
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