Хоккеист Хохлачев потоптался на чужом автомобиле

Нападающий хабаровского «Амура» Александр Хохлачев после проигрыша казанскому «Ак-Барсу» напал на автомобиль, мимо которого проходил, запрыгнув на капот.

Телеграм-каналы опубликовали видео, на котором Хохлачев запрыгнул на капот автомобиля, прошелся по его крыше и слез. С ним, предположительно, были защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. В ходе перепалки с водителем машины Хохлачев заявил, что «пошутил».

«Амур» не комментировал инцидент. Болельщики потребовали наказать игрока.

Хохлачев, лучший бомбардир в истории «Спартака» в КХЛ, был обменян перед началом сезона в «Амур». В новой команде он не забивает уже 13 матчей. Он дважды выигрывал Кубок Гагарина (в составе СКА и «Авангарда») и брал медали молодежного чемпионата мира в составе сборной России.