Трехмерные развязки и тоннели появились в 2ГИС

2ГИС запустил на картах детальные дороги, это поможет лучше ориентироваться в режиме навигатора, сообщает пресс-служба компании.

В режиме навигатора можно увидеть детальное отображение проезжей части — на картах теперь показываются мосты, туннели и высота дорожных развязок. Лучше всего перепады высот видны на сложных развязках. Достаточно одного взгляда на карту, чтобы понять расположение и направление дорог.

Фото: © пресс-служба 2ГИС

Эта возможность уже доступна в тестовом режиме в мобильном приложении 2ГИС на Android, а с 16 октября — на iOS. Функция работает в 12 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Самаре, Саратове, Иркутске и Вологде. Включить реалистичные дороги можно в настройках навигатора.

Постепенно такие дороги появятся и на картах других городов. Скоро на них будет отображаться актуальная ширина и разметка — это позволит увидеть, в каких полосах образовалась пробка, где лучше совершить разворот или припарковать машину.