НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Трехмерные развязки и тоннели появились в 2ГИС

Источник:
Sibnet.ru
138 0

2ГИС запустил на картах детальные дороги, это поможет лучше ориентироваться в режиме навигатора, сообщает пресс-служба компании.

В режиме навигатора можно увидеть детальное отображение проезжей части — на картах теперь показываются мосты, туннели и высота дорожных развязок. Лучше всего перепады высот видны на сложных развязках. Достаточно одного взгляда на карту, чтобы понять расположение и направление дорог.

Фото: © пресс-служба 2ГИС

Эта возможность уже доступна в тестовом режиме в мобильном приложении 2ГИС на Android, а с 16 октября — на iOS. Функция работает в 12 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Самаре, Саратове, Иркутске и Вологде. Включить реалистичные дороги можно в настройках навигатора.

Постепенно такие дороги появятся и на картах других городов. Скоро на них будет отображаться актуальная ширина и разметка — это позволит увидеть, в каких полосах образовалась пробка, где лучше совершить разворот или припарковать машину.

Еще по теме
Почему Bluetooth пульт лучше старой ИК-дистанционки
Что такое цифровая экосистема для дома
Xiaomi и «Яндекс» выпустили первое совместное устройство
Россия прекратит лицензировать пейджинговую связь
смотреть все
Хайтек #Гаджеты #Новосибирск #Иркутск
Как сделать
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
03.10.23, 12:33
2293
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
12025
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
14393
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
17811
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
17988
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
3982
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
4428
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
8254
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
22571
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
21964
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Один из многих

Как громко сказано. Вот если бы на 30!

Батя на диване

не пугайте так,я уже подумал что этот не хороший человек вернулся в Россию

Twilight88

Так давай обрушим его до 1000 за доллар) Прикинь сколько выгоды для нашей экономики 🤣

gena415

у нас и цена на бензин на заправках резко рухнула .за не полные пол года выросла на 3 -5 рублей а в...