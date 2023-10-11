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S7 столкнулась с проблемой ремонта двигателей

Источник:
Sibnet.ru
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Авиакомпания S7 сократит количество рейсов на 10-15% из-за проблем с ремонтом двигателей на самолетах Airbus A320 и A320/А321neo.

Сейчас в простое находится 21 воздушное судно S7 (20% парка), в том числе 13 из 39 самолетов семейства Airbus neo. На этих самолетах установлены двигатели GTF американской фирмы Pratt & Whitney (P&W), ремонтом которых не занимаются ни в РФ, ни в Иране, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

У других российских перевозчиков нет таких проблем с самолетами A320/А321neo, поскольку на них установлены французско-американские двигатели CFM Leap, которые выпускаются большими сериями. У «Аэрофлота» простаивает всего один А321neo из 58 самолетов семейства.

Однако источник издания в авиаотрасли отметил, что и те, и другие двигатели крайне сложны в обслуживании. Он предполагает, что позднее авиакомпании, использующие двигатели Leap, также могут столкнуться с невозможностью их обслуживания в РФ.

В то же время представитель фирмы Willis Lease Financial Company, специализирующейся на лизинге двигателей, Дмитрий Воскресенский в разговоре с газетой отметил, что обслуживать современные двигатели P&W и CFM без официальной поддержки фактически невозможно, поскольку они очень зависимы от программного обеспечения, которое необходимо обновлять.

Источник газеты, близкий к S7, заявил, что авиакомпания намерена избавиться от самолетов семейства neo и собирается запросить разрешение на вывоз как минимум 22 бортов за рубеж. В самой авиакомпании сказали, что не подавали заявок на вывоз самолетов, а от ответов на другие вопросы воздержались.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))