Путин назвал сценарии применения Россией ядерного оружия

Военная доктрина России предусматривает два сценария возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования государства, заявил президент Владимир Путин.

«Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства», — уточнил российский лидер второе условие во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине России: сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то действительно угрожало существованию российского государства.

«Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства», — сказал он.