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Путин назвал сценарии применения Россией ядерного оружия

Источник:
ТАСС
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Военная доктрина России предусматривает два сценария возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования государства, заявил президент Владимир Путин.

«Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства», — уточнил российский лидер второе условие во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине России: сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то действительно угрожало существованию российского государства.

«Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства», — сказал он.

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Политика #Россия #Оружие
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Egorka72

Ну а что вы хотели от Симоньянов..... и им подобных? Просто оглянись вокруг. Медицина доступна только...

MuCbE

Да, так и есть. Бабосы. Только не с целью заработка, а с целью сохранения. Трещит по швам франкенштейн...

pepelmetal

А сегодняшний траур наукраине наверно из-за уничтожения Марса объявлен?

Nik3316

укробот на укробота напал))))))))