НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Уничтожение склада ВСУ с тысячами тонн снарядов попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
592 11

Минобороны обороны России опубликовало видео с уничтожением украинского склада с тысячами тонн боеприпасов в Херсонской области.

«Крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области», — сообщило российское военное ведомство.

По данным Минобороны России, в результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский испугался корейского сценария раскола Украины
Украина дважды за ночь обстреляла Донецк кассетными снарядами
Арабские СМИ заявили, что поражение России невозможно
Украина запросила аналог российских ракет «Калибр»
смотреть все
Оборона #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (11)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

Qprovessional

Зачем ему зарплата, если он на полном гособеспечении, включая самолеты, кортежи, отдельные структуры...

ball-n-wall

Националистический оскал Запада. Муки сброшены, не удивлюсь если у Трюдо в тот момент были носки с фашистской...

Peperz

Или убавить аппетиты топ менеджеров.

GammiPluh

Смысл было признавать или они на столько опростоволосились что потеряли почти весь запас переданных ракет...