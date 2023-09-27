Уничтожение склада ВСУ с тысячами тонн снарядов попало на видео

Минобороны обороны России опубликовало видео с уничтожением украинского склада с тысячами тонн боеприпасов в Херсонской области.

«Крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области», — сообщило российское военное ведомство.

По данным Минобороны России, в результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.