Представлен огромный умный телевизор Sber

Стартовали продажи самой большой модели в линейке умных телевизоров Sber, сообщается на официальном сайте команды SberDevices. Теперь для покупателей доступна версия ТВ на 75 дюймов.

телевизор Sber QLED 4K UHD 75 Фото : © sberdevices.ru



