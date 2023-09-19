Представлен огромный умный телевизор Sber

Стартовали продажи самой большой модели в линейке умных телевизоров Sber, сообщается на официальном сайте команды SberDevices. Теперь для покупателей доступна версия ТВ на 75 дюймов.
За Sber QLED 4K UHD 75 придется выложить 119 990 рублей, это самый дорогой телевизор в линейке. Для сравнения, самая технически продвинутая 65-дюймовая модель оценена в 55 990 рублей.
Телевизор получил матрицу QLED разрешением 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). Устройство также имеет 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти, динамики закрытого типа мощностью 10 Вт.
На Sber QLED 4K UHD 75 установлена фирменная операционная система «Салют ТВ» с виртуальным помощником «Салют» для голосового управления. Пользователям доступно более сотни бесплатных телеканалов, можно устанавливать приложения из фирменного магазина.