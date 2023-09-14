Боец MMA Монсон стал депутатом в Башкирии

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом курултая (парламента) Башкортостана седьмого созыва, следует из списка избранных депутатов.

Монсон занимал пятое место в партийном списке «Единой России», которая по итогам выборов 10 сентября получила 87 из 110 мест в курултае (46 по одномандатным округам и 41 по списку).

Сам боец ММА подтвердил ТАСС, что его избрали депутатом, о намерении отказаться от мандата он не сообщал.

Монсон в 2018 году получил гражданство России и стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России». В конце мая он отказался от гражданства США.

Спортивную карьеру начал в 1997 году. Он выступает в дисциплинах MMA и бразильское джиу-джитсу. На счету 52-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьих в ММА.