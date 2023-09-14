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Боец MMA Монсон стал депутатом в Башкирии

Источник:
Sibnet.ru
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Джефф Монсон
Фото: Monson Productions / CC BY-SA 4.0

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом курултая (парламента) Башкортостана седьмого созыва, следует из списка избранных депутатов.

Монсон занимал пятое место в партийном списке «Единой России», которая по итогам выборов 10 сентября получила 87 из 110 мест в курултае (46 по одномандатным округам и 41 по списку).

Сам боец ММА подтвердил ТАСС, что его избрали депутатом, о намерении отказаться от мандата он не сообщал.

Монсон в 2018 году получил гражданство России и стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России». В конце мая он отказался от гражданства США.

Спортивную карьеру начал в 1997 году. Он выступает в дисциплинах MMA и бразильское джиу-джитсу. На счету 52-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьих в ММА.

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Спорт #Единоборства #Россия
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paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

GammiPluh

Ставки приняты дамы и господа, ставок больше нет!

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

urbasik

Теперь осталось окончательно прогнать с улиц голытьбу на электросамокатах.Что бы они созерцали лихому...