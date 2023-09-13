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Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну авто Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобили Aurus из своего кортежа, кадры выложил журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну машины во время осмотра космодрома Восточный. Лидер КНДР сначала осмотрел лимузин и даже недолго посидел сзади, затем он изучил седан.


Ким Чен Ын приехал в Россию на своем поезде. В одном из вагонов он привез личный лимузин Maybach, на котором прибыл к месту переговоров.

Линейка представительских автомобилей Aurus состоит из лимузина, седана, минивэна и внедорожника. Путин впервые использовал авто во время инаугурации 7 мая 2018 года.

Путин лично демонстрировал автомобили Aurus президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, президенту Сербии Александару Вучичу и президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, а белорусского коллегу Александра Лукашенко катал на машине по Санкт-Петербургу.

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Политика #Мир #Автопром
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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

physx

Только вот почему - то Хантер Байден и его маразматик батя до сих пор на свободе.

Asd10

Мужчинка с низкой социальной ответственностью.

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус