Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну авто Aurus

Президент России Владимир Путин показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобили Aurus из своего кортежа, кадры выложил журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну машины во время осмотра космодрома Восточный. Лидер КНДР сначала осмотрел лимузин и даже недолго посидел сзади, затем он изучил седан.

Ким Чен Ын приехал в Россию на своем поезде. В одном из вагонов он привез личный лимузин Maybach, на котором прибыл к месту переговоров.

Линейка представительских автомобилей Aurus состоит из лимузина, седана, минивэна и внедорожника. Путин впервые использовал авто во время инаугурации 7 мая 2018 года.

Путин лично демонстрировал автомобили Aurus президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, президенту Сербии Александару Вучичу и президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, а белорусского коллегу Александра Лукашенко катал на машине по Санкт-Петербургу.