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Названы самые «пьющие» регионы России

Источник:
Sibnet.ru
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Активнее всего в России в первом полугодии 2023 года закупали алкоголь жители Ненецкого автономного округа, следует из данных Росстата.

В самом малонаселенном регионе страны, где насчитывается всего 41 тысяча жителей, розничные продажи спиртного на одного жителя в указанный период составили 6,2 литра этанола, пишут «Ведомости».

В топ-5 «пьющих» регионов России за январь-июнь текущего года также попали Сахалинская область (5,54 литра этанола на человека), Карелия (5,51 литра этанола), Коми и Мурманская область (по 5,4 литра).

Меньше всего алкоголя в расчете на душу населения в первом полугодии приобретали в северокавказских республиках России — Чечне (0,07 литра этанола), Ингушетии (0,1 литра), Дагестане (0,4 литра) и Кабардино-Балкарии (0,5 литра).

Средний показатель употребления алкоголя по России в первом полугодии составил 3,1 литра этанола на душу населения. Так, близкие к этому результаты продаж были зафиксированы в Новосибирской области — 2,9 литра.

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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

physx

Только вот почему - то Хантер Байден и его маразматик батя до сих пор на свободе.

Asd10

Мужчинка с низкой социальной ответственностью.

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус