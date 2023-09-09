Сильное землетрясение произошло в Марокко

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на 9 сентября в Марокко, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки повлекли за собой серьезные разрушения.

Толчки зафиксированы от Рабата на севере страны до города Сиди-Ифни на юге. Эксперты сообщают, что они ощущались в радиусе 400 километров от эпицентра, который располагался в 80 километрах от Марракеша.

В настоящее время спасательные службы продолжают разбирать завалы. По предварительным данным, погибли 632 человека, передает Reuters. Власти оценивают материальный ущерб, причиненный землетрясением.

В районах, затронутых землетрясением, наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением и сотовой связью. Серьезней всего пострадали провинции и префектуры Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант.