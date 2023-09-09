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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сильное землетрясение произошло в Марокко

Источник:
Sibnet.ru
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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на 9 сентября в Марокко, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки повлекли за собой серьезные разрушения.

Толчки зафиксированы от Рабата на севере страны до города Сиди-Ифни на юге. Эксперты сообщают, что они ощущались в радиусе 400 километров от эпицентра, который располагался в 80 километрах от Марракеша.

В настоящее время спасательные службы продолжают разбирать завалы. По предварительным данным, погибли 632 человека, передает Reuters. Власти оценивают материальный ущерб, причиненный землетрясением.

В районах, затронутых землетрясением, наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением и сотовой связью. Серьезней всего пострадали провинции и префектуры Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант.

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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

velam

Сейчас не 45, найдут в лесу легко