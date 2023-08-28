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Климатолог объяснила резкую смену погоды в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Молния
Фото: © Sibnet.ru

Европейская часть России перестала «диктовать» погоду Сибири, так как воздушные массы перемещаются вдоль меридианов, принося то жару с юга, то арктический холод с севера.

«Раньше преобладала зональная форма циркуляции, когда, например, погода из европейской части России формировала погоду в Сибири. Теперь же нас накрывает воздух то из Пакистана, и тогда становится жарко, как в этом июне, то с Карского моря, и тогда резко становится холодно. Циркуляция идет по меридианам, по оси "север – юг"», – сказала РИА Томск доцент кафедры метеорологии и климатологии Томского госуниверситета Ирина Кужевская.

Кужевская пояснила, что с изменением цикла погода стала меняться гораздо резче. По мнению ученых, последнее изменение произошло на рубеже XX–XXI веков, и нынешняя форма циркулирования воздуха будет доминировать еще лет десять.

Все это приводит к «капризам» погоды. Особенно непредсказуемыми становятся осень и весна. Апрель и май могут быть как холодными, так и жаркими. А сентябрь в последние годы стал очень теплым.

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Жизнь #Гео #Томск
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