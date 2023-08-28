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Лох-несское чудовище проигнорировало исследователей

Источник:
Sibnet.ru
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Лох-несское чудовище
Фото: StaraBlazkova из чешский Википедия / CC BY-SA 3.0

Крупнейшие за последние полвека поиски лох-несского чудовища завершились неудачей, но были слышны какие-то «хлюпанья».

Охотники за Несси на лодке засекли четыре «хлюпанья», обрадовались, но потом поняли, что их звукозаписывающее устройство почему-то не было подключено, рассказывает о поисках BBC.

За водной гладью наблюдали около 200 добровольцев, но они не зафиксировали ничего необычного.

Эксперты из разных стран собрались в выходные в Великобритании на крупнейшие за 50 лет поиски чудовища озера Лох-Несс.

Первое зафиксированное наблюдение Лох-несского чудовища случилось 90 лет назад, тогда странное существо заметил менеджер отеля.

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Наука #Мистика
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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

ЦитатаОрганизаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша. И не дождутся... Прям...

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.

scorpion2777

А шо тут расследовать. Дядя Вова его лично счёлкнул из рогатки, прямо из Кремля, вовремя перекура.