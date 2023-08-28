Лох-несское чудовище проигнорировало исследователей

Крупнейшие за последние полвека поиски лох-несского чудовища завершились неудачей, но были слышны какие-то «хлюпанья».

Охотники за Несси на лодке засекли четыре «хлюпанья», обрадовались, но потом поняли, что их звукозаписывающее устройство почему-то не было подключено, рассказывает о поисках BBC.

За водной гладью наблюдали около 200 добровольцев, но они не зафиксировали ничего необычного.

Эксперты из разных стран собрались в выходные в Великобритании на крупнейшие за 50 лет поиски чудовища озера Лох-Несс.

Первое зафиксированное наблюдение Лох-несского чудовища случилось 90 лет назад, тогда странное существо заметил менеджер отеля.