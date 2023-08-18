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«Ты прикрой меня»: Лукашенко о Путине, спецоперации и ядерном оружии

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью, в котором говорил о военной спецоперации России на Украине, российском лидере Владимире Путине и появившемся у страны ядерном оружии. Собрали яркие цитаты белорусского лидера.

Лукашенко беседовал с украинской журналисткой Дианой Панченко. Хронометраж интервью — около полутора часов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью украинской журналистке Диане Панченко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

«Прикрой меня»

Лукашенко поклялся, что Путин не обсуждал с ним начало военной операции: «у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины», но за несколько дней обратился с просьбой.

«Он мне дословно сказал (впервые тоже об этом вам говорю): Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники… <…> Я говорю: „Слушай, что может случиться?” — „Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста”», — вспонил

«Да он сидел в погребе»

Белорусский лидер признал, что 24 февраля «отдельные части ВС РФ» зашли в Украину с территории Беларуси. Страны в тот момент закончили совместные учения, российские войска начали выводить и в какой-то момент они начали пересекать границу с Украиной

«А почему Путин через Киев начал выводить войска на Дальний Восток — задайте Зеленскому этот вопрос. Он вам ответит быстрее. Но обвинять меня в том, что Путин через Киев поехал во Владивосток… Ну, можете у Путина спросить», — предложил глава государства.

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По словам Лукашенко, в начале СВО Путин мог бы взять Киев «немедленно, мгновенно», но российский президент переживал, что погибнет огромное количество людей, в том числе потому, что Украина прятала танки и реактивные системы залпового огня за школами и жилыми домами.

В итоге Путин отвел войска, а «никакой Зеленский там ничего не отражал» и приписывает себе победу.

«Да он сидел в погребе в это время, Диана. Зеленский твой сидел в это время в погребе. Он никого и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится», — заявил Лукашенко.

«Никто же не думал порабощать»

Президент Белоруссии вспомнил еще один разговор с Путиным уже в июле. В беседе президент России якобы «как-то в сердцах» сказал, что плохо раз столкнулись два народа.

«Никто же не думал там подчинять, порабощать, лишать независимости Украину. Нам это не нужно было. Но надо же было себя вести соответствующим образом и нам проблем не создавать», — сказал Лукашенко.

По его мнению, цели СВО на сегодняшний день уже выполнены.

«Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России. <…> Украина будет другая. Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Толковые люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения», — предсказал белорусский глава.

«Путин в квадрате»

Путин не сошел с ума и не имеет имперских амбиций, заявил Лукашенко в ответ на просьбу прокомментировать такие слухи.

«То, что Путин не сошел с ума, это я вам сто процентов могу сказать. Что там имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал. Но сам думаю, что у руководителей больших государств всегда грудь распирает. <...> Россия — огромная империя, конечно, это накладывает свой отпечаток на характер человека. Но у меня нет фактов, что у Путина есть имперские замашки. Болтовня полная, фейк, выдумки, что из Путина "прет". Особенно сейчас», — отметил он.

Однако Путин уже не тот, он стал таким после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Путин абсолютно не тот. Это Путин уже в квадрате. Последнее время очень многому научило всех, в том числе Путина. Это уже не тот человек, это еще мудрее и хитрее человек», — заверил Лукашенко.

По его мнению, никаких мятежей в России в ближайшее время и «никто сегодня Путина не свергнет». Более того, следующим президентом страны будет Путин, потому что соперников ему нет.

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«У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия»

«Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать и прочее», — ответил Лукашенко на вопрос, в каком случае Белоруссия может применить ядерное оружие, полученное от России.

Он объяснил, что Беларусь не Россия, и «кусок земли можно захватить за месяц, и ничего не останется».

«Против Украины, если она совершит агрессию против нас, — и не только ядерное оружие (будет применено). У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать, что если вы перейдете красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесем удар. Это будет сделано без предупреждения. Поэтому вы нас не трогайте», — сказал Лукашенко, уточнив, что в большей степени его слова обращены к «безумцам на Западе».

«Россия ответственна за все»

На вопрос о том, ответственна ли Россия за текущие события, Лукашенко ответил: «А как же? Конечно. Россия ответственна за все. И за развал Советского Союза, когда там драчка происходила на личностном уровне в том числе. <…> Россия была основным государством, которое склеивало, держало, отвечало — правопреемница Советского Союза. Конечно, и Россия виновата. Все мы виноваты. И Россия, и Беларусь, и Украина, и так далее и тому подобное».

«Деньги ненавижу»

Лукашенко, возглавляющий Белоруссию около 30 лет, заявил, что у него никогда не было мысли «А можно было бы сейчас на яхте где-нибудь в Монако?»

На соответствующий вопрос он ответил, что не любит яхты, жару и солнце, а лучшее место для отдыха зимой — это горы Сочи.

«Деньги я ненавижу, потому что вырос в бедной семье и всегда этих денег не хватало. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси», — сказал президент.

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