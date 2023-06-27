Президент Белорусии Александр Лукашенко рассказал подробности тяжелых переговоров с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Мятежник требовал министра обороны Сергея Шойгу и устроить личную встречу с президентом Владимиром Путиным.

«Я принял решение, что пришло время на эту тему что-то сказать (естественно, не все), притом честно, открыто, ничего не скрывая», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Рано утром в субботу, 24 июня Лукашенко доложили о тревожных событиях в России. С ним связался Путин. Выяснилось, что ситуация очень сложная. В это время одна часть бойцов «Вагнера» захватила центр Ростова, вторая — «на всех парах» шла на Москву.

Президент Белоруссии понял, что в Кремле принято жесткое решение —«мочить». «Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет"», — сказал Лукашенко.

Он попросил Путина не торопиться — «худой мир лучше любой войны». «Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом», — вспомнил белорусский лидер.

Контакт установлен

Особую роль в установлении контакта сыграл замминистра обороны России генерал Юнус-Бек Евкуров, который оказался приятелем председателя КГБ Белорусии Ивана Тертеля. Кроме Евкурова и директора ФСБ РФ Александра Бортникова на первом этапе в переговорах никто не участвовал.

Лукашенко позвонил Евкурову и тот передал трубку Пригожину. «Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — продолжил Лукашенко.

Президент Белоруссии спросил: «Ты чего, убил кого-то там из гражданских, военных, которые тебе не противостояли?». «Александр Григорьевич, я вам клянусь, мы никого не тронули. Мы заняли штаб. Вот я тут нахожусь», — ответил Пригожин.

Чего хотел Пригожин

Лукашенко напрямую спросил у него, чего тот хочет. «Я ведь ничего, Александр Григорьевич, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова (главу Генштаба России, — ред.). И мне надо встретиться с Путиным», — так, по словам президента Белоруссии, ответил Пригожин.

«Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет», — сказал белорусский лидер.

Глава «Вагнера» вспылил: «Но мы хотим справедливости!.. Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!». Лукашенко в ответ: «На полпути тебя просто как клопа раздавят». Белоруссия тоже, как и в 1941 году, будет вместе с Россией защищать Москву и для этого уже сформирована бригада белорусских силовиков, пригрозил он.

«Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это наше Отечество. А потому, что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России (а предпосылки для этого были колоссальные), следующими были мы», — отметил Лукашенко.

Поиск мирного решения

«Пойдем на Москву, нам нужна справедливость. Мы воевали, мы честно воевали. Вы же, Александр Григорьевич, знаете, как мы воевали?» — возмутился Пригожин.

#Армия История участия «Вагнера» в СВО

По словам Лукашенко, в ходе СВО началась нездоровая конкуренция между российской армией и «Вагнером». Она вылилась в межличностный конфликт между Шойгу и Пригожиным. И ситуацию «прошлепали».

Но доводить этот конфликт до кровавой смуты в стране было сущим безумием. Лукашенко предложил разрешить конфликт миром. Пригожин попросил время, чтобы обсудить все это с командирами «Вагнера». Через несколько часов он перезвонил в Минск и сказал, что согласен, но ему нужные твердые гарантии.

«Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но... Что мне делать? Останавливаемся — они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя», — заверил президент Белоруссии.

Он связался с Бортниковым и тот дал твердые гарантии, что по вагнеровцам стрелять ну будут.

Развязка

Лукашенко пообещал вывести Пригожина и его бойцов в Белоруссию. Гарантировал, что российские силовики препятствовать им не будут. «Да, я вам верю», — согласился Пригожин.

#Россия Как Пригожин стал мятежником

«К вечеру мы подошли к окончанию переговоров. Я торопился, потому что в 200 километрах до Москвы (я знал, меня Бортников проинформировал) уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все (это Путин мне уже вечером сказал), как в годы войны. И курсанты… И милиция была в резерве - полторы тысячи. То есть они собрали прилично и в Кремле, и возле Кремля», — уточнил белорусский лидер.

По его словам, было тысяч десять обороняющихся. «И я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте (а это как раз было под 200 километров до Москвы), прольется кровь и тогда все», — сказал Лукашенко.

Пригожин позвонил Бортникову. Они нашли компромисс. Вагнеровцы развернули свои колонны и поехали в свои лагеря в Луганской Народной Республике.

«Я переговорил с Путиным вечером. Я его еще раз попросил: "Ни в коем случае" — "Да. Хорошо. То, что обещал, я все сделаю". Он выполнил», — заключил Лукашенко.