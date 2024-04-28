Макрон призвал задуматься об обороне Европы и ядерном оружии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за начало дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.

«Я за то, чтобы открыть дискуссию о европейской обороне, которая должна включать в себя обсуждение вооружений и наличия ядерного оружия. Давайте посмотрим, что действительно защищает нас», — цитируют «Известия» Макрона.

Он отметил, что Франция сохранит «свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли». Он подчеркнул, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам.

Ранее Макрон заявил, что Европа может погибнуть, в ближайшие несколько лет она будет ослаблена из-за больших рисков. По его мнению, Евросоюз должен переосмыслить подход к совместной обороне.