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Макрон призвал задуматься об обороне Европы и ядерном оружии

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за начало дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.

«Я за то, чтобы открыть дискуссию о европейской обороне, которая должна включать в себя обсуждение вооружений и наличия ядерного оружия. Давайте посмотрим, что действительно защищает нас», — цитируют «Известия» Макрона.

Он отметил, что Франция сохранит «свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли». Он подчеркнул, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам.

Ранее Макрон заявил, что Европа может погибнуть, в ближайшие несколько лет она будет ослаблена из-за больших рисков. По его мнению, Евросоюз должен переосмыслить подход к совместной обороне.

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Политика #Мир
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