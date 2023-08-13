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Зеленского назвали «лучшим оружием России»

Источник:
Sibnet.ru
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Россия не заинтересована в смещении Владимира Зеленского с поста президента Украины, поскольку его некомпетентность идет на пользу российским войскам, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в сокрушительную победу России», — сказал эксперт в эфире британского YouTube-канала George Galloway.

Риттер полагает, что политика украинского лидера может привести к восстанию военных против него из-за отсутствия успехов на фронте. Кроме того, он отметил, что с ростом потерь в рядах Вооруженных сил Украины такой сценарий становится все более вероятным.

«На самом деле я переживаю за будущее Зеленского, поскольку, на мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту», — подчеркнул американский аналитик.

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Политика #Мир
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